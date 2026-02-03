Egy üzenet, ami átlép minden határt: itt a kőkemény válasz Dobrev Kláráéknak a külhoni magyarok nevében

Szerinte Gyurcsány Ferenc után Dobrev Kláraés szövetségeseik célja ismét egyértelmű: megfosztani a "gúnyhatáron" kívül rekedt magyarokat a szavazati joguktól. Madarász rámutatott: ez a politika nem csupán történelmi léptékű árulás, hanem a nemzeti összetartozás tudatos rombolása, amely évtizedek óta kíséri a baloldal tevékenységét.