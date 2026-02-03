NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Egy üzenet, ami átlép minden határt: itt a kőkemény válasz Dobrev Kláráéknak a külhoni magyarok nevében

Egy üzenet, ami átlép minden határt: itt a kőkemény válasz Dobrev Kláráéknak a külhoni magyarok nevében

Madarász Kovács Lóránt kolozsvári színművész éles hangvételű videójában bírálta a magyarországi balliberális ellenzéket, akiket a „nemzettagadás” és a határon túli magyarok elleni hergelés vádjával illetett.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Szerinte Gyurcsány Ferenc után Dobrev Kláraés szövetségeseik célja ismét egyértelmű: megfosztani a "gúnyhatáron" kívül rekedt magyarokat a szavazati joguktól. Madarász rámutatott: ez a politika nem csupán történelmi léptékű árulás, hanem a nemzeti összetartozás tudatos rombolása, amely évtizedek óta kíséri a baloldal tevékenységét.

 

Továbbiak a témában