Ez a „Szeretetország” vagy a Cosa Nostra? Magyar Péter emberei 20 ezerért bérelnek balhét, a tanút pedig jól megverik

Döbbenetes Tisza Párt erőszak rázta meg a mátraaljai várost, ahol a fizetett provokátorok bevetése után vér folyt. A Gyöngyösi Lázárinfó botrány során kiderült, hogy Csík Miklós aktivista pénzelte a balhét, ám a legsötétebb fordulat Rátz Richárd megverése volt, akit bosszúból támadtak meg. Az alvilági módszerek bevetése, a fenyegetés és a fizikai terror immár nem fikció, hanem a Tisza Párt valósága. A háromgyermekes édesapát a buszmegállóban rugdosták meg, csupán azért, mert elmondta az igazat: 20 ezer forintért és benzinpénzért bérelték fel őket a rendbontásra.

Ez már nem politika, ez a Keresztapa gyöngyösi kiadása. Magyar Péter „radikális szeretete” valójában radikális ökölcsapás. Pócs János képviselő találóan fogalmazott: a gyűlöletkeltés ide vezetett. Míg Csík Miklós a Facebookon keménykedett, a HírTV stábja elől gyáván bezárkózott. A Tisza Párt morális Titanicja jéghegynek ütközött: a fedélzeten bűnözők, a raktérben készpénz a balhéra. Rátz Richárd hazugságvizsgálatot kért, de a kék-zöld foltok a testén mindennél ékesebben beszélnek.