Áder János: Vizsgáljuk meg, hogy gyarapodott-e a közvagyon

Szegeden, a Pick Arénában minden eddiginél nagyobb háborúellenes demonstráció zajlott. A rendezvény üzenete világos: a magyarok a béke pártján állnak. Az eseményt a Digitális Polgári Kör szervezte, és felszólalt rajta Áder János volt köztársasági elnök is.
Azt javaslom, hogy higgadtan, nyugodtan, tárgyilagosan vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy az elmúlt 15 esztendőben gyarapodott-e a közvagyon, és erre a kérdésre minden melldöngetés nélkül adjunk választ – kezdte Áder János előadását.
Ezt annak kapcsán tette, hogy sokan azt kérdezik, hol a pénz?
„Gyarapodott a közvagyon, országos kitekintés, infrastruktúrával kezdünk, autópálya építés és autóút építés" – közölte, majd felhívta a figyelmet arra, hogy
866 kilométer autópálya és autóút épült meg az elmúlt 15 évben,
4000 km mellékutat építettünk vagy újítottunk fel.