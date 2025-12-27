Brüsszel megőrült: Építsünk egy új Vácot a semmiből, csak most migránsokból?

A legújabb brüsszeli agymenés szerint nem aprózzák el a dolgot: konkrétan egy migránsgettó létrehozását várják el tőlünk, amelynek kapacitása vetekszik egy megyei jogú városéval. A terv egyszerűnek tűnik az elefántcsonttoronyból nézve: Brüsszel rámutat a térképre, és közli, hogy ide bizony egy Vác méretű tömeget kell letelepíteni, mintha csak Legózni hívnának minket. A kötelező betelepítési kvóta már önmagában is bicskanyitogató ötlet volt, de ez a lépték már a migrációs paktum végrehajtása során felmerülő logisztikai rémálom csimborasszója. Képzeljük el, ahogy az illegális bevándorlók elosztása során hirtelen kinő a földből egy komplett város, ahol 30 ezer ember várja a csodát – vagy éppen a nyugati segélyt. Ez nem szolidaritás, hanem egy demográfiai és biztonsági időzített bomba, amit ránk akarnak szíjazni.

Egy új migráns város Magyarországon?

Mráz Ágoston Sámuel rámutatott a brüsszeli zsarolás mértékére. Vagy befogadunk egy teljes városnyi embertömeget, vagy fejenként húszezer eurós büntetést fizetünk. Ez gazdaságilag is súlyos érvágás. A Nézőpont Intézet vezetője szerint az ellenfél arra játszik, hogy a „jó ember” szerepében tetszelegve fogadtassa el a lakossággal a kötelező kvótát. Mintha ez csupán szívjóság kérdése lenne. G. Fodor Gábor azonban élesen rávilágított a lényegre. Itt nem az érzelgősség, hanem az erő és az ész számít. A betelepítés megállításához ugyanis politikai bátorság kell. Ezt a Fidesz következetesen képviseli. A brüsszeli bürokraták és hazai kiszolgálóik olcsó manipulációval próbálják megtörni a magyarok ellenállását a 2026-os paktum élesítése előtt.