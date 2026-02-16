Budapesten található az a lakás, aminek az egyik hálószobájának képe a radnaimark.hu oldalon található meg

Az egyik nagy szállásközvetítő portálon fellelhető luxus lakás hálószobájának képe még múlt héten került fel a radnaimark.hu oldalra és mint Magyar Péter bevallotta: még 2024 augusztusában töltött el egy újabb estét Vogel Evelinnel a 7. kerületi apartmanban. Rajtuk kívül más is tartózkodott a lakásban, és a Tisza párt elnöke szerint is szemlátomást kábítószer is volt a buliban. A lakás tulajdonosa feljelentést tett a buli után.