Budapesten található az a lakás, aminek az egyik hálószobájának képe a radnaimark.hu oldalon található meg

Híradónk stábja megtalálta azt a lakást, ahol Magyar Péter is részt vett egy vélhetően drogos bulin.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
 Az egyik nagy szállásközvetítő portálon fellelhető luxus lakás hálószobájának képe még múlt héten került fel a radnaimark.hu oldalra és mint Magyar Péter bevallotta: még 2024 augusztusában töltött el egy újabb estét Vogel Evelinnel a 7. kerületi apartmanban. Rajtuk kívül más is tartózkodott a lakásban, és a Tisza párt elnöke szerint is szemlátomást kábítószer is volt a buliban. A lakás tulajdonosa feljelentést tett a buli után.

 

