Új filmekkel folytatódnak a KLASSZ NAPOK

A Nemzeti Filmintézet 2020 márciusában indította el a KLASSZ oktatási és ifjúsági programot, amely a klasszikus és a kortárs magyar filmekre épül. Ezt bővítette országos körűvé a Nemzeti Filmintézet és az Art-Mozi Egyesület közös programja. A 2023 szeptemberében elindult “Klassz Napok – Kedvezményes diákvetítések az art mozikban” program célja, hogy minél több általános és középiskolás jusson el moziba, és legyen része a közösségi filmnézés élményében. Az Art-Mozi Egyesület ennek érdekében bevonja a hazai art mozikat, mint a vetítések fő helyszíneit, és folyamatos kapcsolatot tart az iskolák, a filmszínházak és a filmeket biztosító forgalmazók között.

A 2025-26-os tanévben jelentősen kibővült a választható filmek köre, már több mint 220 klasszikus magyar játékfilm, rövidfilm és 70 új hazai alkotás is elérhető a diákvetítésekhez választható kínálatban. Köztük olyan újdonságok, mint Nemes László Oscar-díjra nevezett, Árva című filmdrámája vagy a temérdek fesztiváldíjjal elismert, Európai Filmdíjra jelölt Véletlenül írtam egy könyvet. A tavalyi évben a Klassz Napok program legnépszerűbb kortárs magyar filmjei a Most vagy soha!, a Semmelweis és a Toldi – A mozifilm voltak, míg a klasszikus alkotások között a Vuk, a Macskafogó és A szeleburdi család diákvetítésein volt a legtöbb résztvevő.

További újdonság, hogy a csoportos diákvetítésekhez kapcsolódva témafeldolgozó beszélgetést is kínálnak a szervezők, szakembert biztosítanak vagy közönségtalálkozó szervezést az alkotókkal, így a diákok még mélyebb rálátást kapnak a filmek kulisszatitkaira és az alkotások hátterére. A filmek egy részéhez komplex oktatási segédanyag is rendelkezésre áll, amely különböző megközelítésű kreatív feladatokat kínál a filmek élményszerű feldolgozásához. A segédanyagokat szakmai szervezetekkel – köztük a Magyartanárok Egyesületével és az Osztályfőnökök Országos Egyesületével – együttműködve készítették a Nemzeti Filmintézet munkatársai.

A klasszikus magyar filmkincsre épülő, és a közelmúlt hazai filmtermésével kiegészített közel 300 filmből álló Klassz Napok kínálat a legkorábbi némafilmektől a 2025-ös friss alkotásokig több mint egy évszázad magyar filmtörténetét öleli fel. A széles választékban megtalálható mozifilmek, rövidfilmek, animációs- és dokumentumfilmek számos tantárgy oktatásában segítséget nyújthatnak a magyar irodalomtól a történelmen, a digitális és vizuális kultúrán, a dráma, színház és természettudományi tantárgyakon át az osztályfőnöki órákon feldolgozandó morális kérdésekig.