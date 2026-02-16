A Tisza Párt „szakértői” kártyavára hangos robajjal dőlt össze: Magyar Péter egy többszörösen megbüntetett és jogerősen elítélt kuruzsló figurát próbált meg a nemzet elé tárni, mint neves rákkutató szaktekintélyt. Az Alapjogokért Központ friss mérései szerint a Tisza Párt éppen az ilyen morális öngyilkosságok miatt maradt el hét százalékkal a Fidesz mögött, hiszen a választók nem kérnek a többszörösen megbüntetett sarlatánokból. Ez az elítélt csaló pont úgy illeszkedik a pártépítésbe, mint a hamis ígéretek a brüsszeli kottához. Míg Marco Rubio szerint Orbán Viktor sikere a garancia a stabilitásra, addig a Tisza-vezér sötét árnyékok és elítélt csaló alakok között keresi a politikai túlélést. A Tisza Párt számára a szakmaiság csupán egy olcsó maszk, amely mögött a legdurvább politikai sarlatánság és emberi gátlástalanság húzódik meg. Nem ez az első eset, hogy a rákkutató álarca mögül egy kuruzsló vigyorog elő, bizonyítva, hogy a Tisza Párt alapjai nem sziklára, hanem hazugságra épültek.