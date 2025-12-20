Figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza adóterveiről

Lajkó Fanni elmondta: tiszacsomag.hu néven létrehoztak egy weblapot, ahol mindenki megnézheti, mi, hogyan szerepel a Tisza-csomagban, és ez a gyakorlatban mit jelentene. Hangsúlyozta: A Tisza Párt szeretné 20 százalékkal megadóztatni a nyugdíjakat és fizetőssé tenné az egészségügyet. Emellett szigorítaná a 9 százalékos a társasági adót, ami egyrészt ösztönzi a magyar vállalkozásokat, emellett a külföldi befektetőket is vonzza