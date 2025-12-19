Hatalmas tömeget várnak: a Hír TV élőben közvetít a szegedi békepárti demonstrációról

Szombaton reggel nagyszabású háborúellenes gyűlés kezdődik a dél-alföldi régió központjában. A helyszín Szeged lesz, ahol a szervezők rengeteg résztvevőt várnak a békepárti demonstrációra. Az eseményt a tízezer fő befogadására képes Pick arénában rendezik meg. A Hír TV stábja már a helyszínen készül a közvetítésre, sőt saját stúdiót is építettek. A több órás műsorfolyamot a népszerű műsorvezető, Déri Stefi vezeti a kitelepített bázisról. A téma aktualitását az adja, hogy Brüsszelben továbbra is ez a háborúpárti narratíva uralkodik, amivel szemben erőt kell felmutatni.