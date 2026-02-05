A természet most kegyes, de a szakértők már a 2026-os gondokra figyelmeztetnek

Átfogó képet kaptunk a mezőgazdaság aktuális helyzetéről, a legfrissebb adatok alapján szakértők értékelték a 2025-ös évet, és megtudhattuk mely területeken várhatók a legnagyobb kihívások 2026-ban.

A januári csapadékos idő valóban segített a földek állapotán, de ez önmagában nem ellensúlyozza a klímaváltozás hosszú távú hatásait.. Az elemzés szerint az ágazat összképe továbbra is feszült.

Az Agrár Index mutatója 2025 végére 31,9 pontra csökkent, vagyis távolodott az egyensúlyi szinttől. A növénytermesztésben a tavalyi év nehézségei ellenére is kedvezőek a kilátások.

Az előrejelzések szerint kedvezőbb kilátásokkal bír a baromfi- és tojáságazat, valamint a hajtatott és szántóföldi zöldségtermesztés.

Ugyanakkor a tej-, sertés-, kukorica-, gyümölcs- és borágazat továbbra is jelentős nyomás alatt áll.