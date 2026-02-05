Betekintés a kulisszák mögé: a HírTV stábja a téli olimpia helyszínén járt

Az olasz Alpokban már az olimpia előtt mindent lezártak és a versenyen indulók a környező településeken készülnek atlétikai edzésekkel. Trentóban pedig ez alkalomból nyílt meg egy kiállítás, ahol nem csak megnézni, hanem kipróbálni is lehet az olimpiai sportágakat nem csak az egészséges, hanem a fogyatékkal élő emberek számára is.

A Hír TV itt járt és azt is megmutatja, hogy milyen pályákon siklanak le a versenyzők idén. Valamint, hol hajtják álomra a fejüket az edzések és versenyek után a résztvevők.