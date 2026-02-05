Egy ház, ami esélyt ad: új program indul Miskolcon a rászoruló gyerekekért

Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatában meghatározó szerepet tölt be a hátrányos helyzetű gyermekek komplex támogatása. Most egy új elemmel, a Kapaszkodó Fejlesztőházzal bővült a paletta, amely Miskolcon, az Avas lakótelepen szolgálja majd a gyermekek fejlesztését.

A Kapaszkodó Fejlesztőház a korai életkorban megkezdett fejlesztési folyamat biztosítása érdekében magasan képzett, egymás munkájára építő szakemberekkel dolgozik együtt.

A kezdeményezés a hazai szerencsejátékot összefogó cég támogatásával valósult meg, melynek több, mint egy évtizedes kapcsolata van a segélyszervezettel. Olyan sorsjegyet is létrehoztak, amelyek megvásárlásával a lakosság is támogathatja a nehéz helyzetben élőket.