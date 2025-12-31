NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Mit tartogatott 2025? - Az idei utolsó nagy vita a Kommentben

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Futó Boglárka.

 Mit tapasztalt Hajdú Péter amikor Varga Judittal készítette az interjút? És mit jósolhatunk ebből a szép Tiszás jövőről? Vajon milyen újévi fogadalmakat tehet egy művész akit az ország fele eltol magától a politika miatt? 

Vendégek:

 

Hajdú Péter - műsorvezető, producer ,

Rákay Philip - kommunikációs és médiaszakember, producer

Ferencz Orsolya - űrkutató, miniszteri biztos 

Bán Mór - író, újságíró

 

 

