Magyar Péter miniszterelnök-jelölt lett, miközben Kijev olajzsarolással segíti a Tisza Pártot

A politikai sárvihar új szintet ért el: a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje hivatalosan is ringbe száll, miközben Brüsszel és Kijev összehangolt energiatámadással próbálja egyengetni az útját. Szijjártó Péter szerint Zelenszkij személyes döntése az olajcsapok elzárása, céljuk pedig a magyar választások befolyásolása. A nemzeti kormány azonban nem hátrál meg: az export leállításával mutattunk erőt.
A kőolaj-zsarolás árnyékában Magyar Péter, Brüsszel és Kijev látványosan egy irányba tolja a baloldali szekeret. Szijjártó Péter rávilágított, hogy a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje győzelme érdekében Kijev mesterséges energiaválságot akar szítani hazánkban. A Barátság kőolajvezeték állapotáról folyó egyeztetések során az Európai Bizottság bevallottan nem sürgeti az ukránokat, ezzel is bizonyítva a brüsszeli kettős mérce vérlázító létét. Magyarország és Szlovákia azonban válaszul leállította a gázolajexportot Ukrajnába, amire az uniós bürokraták azonnal rendkívüli üléssel reagáltak. Orbán Balázs szerint amíg Ukrajnát nem vonják felelősségre az aljas zsarolás miatt, addig a kormány minden eszközzel megvédi a magyarok érdekét. Ez a nyomásgyakorlás nem fog megtörni minket, hiszen a magyar szuverenitás nem alku tárgya a nemzetközi politikai porondon.
