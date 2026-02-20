Magyar Péter miniszterelnök-jelölt lett, miközben Kijev olajzsarolással segíti a Tisza Pártot

A kőolaj-zsarolás árnyékában Magyar Péter, Brüsszel és Kijev látványosan egy irányba tolja a baloldali szekeret. Szijjártó Péter rávilágított, hogy a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje győzelme érdekében Kijev mesterséges energiaválságot akar szítani hazánkban. A Barátság kőolajvezeték állapotáról folyó egyeztetések során az Európai Bizottság bevallottan nem sürgeti az ukránokat, ezzel is bizonyítva a brüsszeli kettős mérce vérlázító létét. Magyarország és Szlovákia azonban válaszul leállította a gázolajexportot Ukrajnába, amire az uniós bürokraták azonnal rendkívüli üléssel reagáltak. Orbán Balázs szerint amíg Ukrajnát nem vonják felelősségre az aljas zsarolás miatt, addig a kormány minden eszközzel megvédi a magyarok érdekét. Ez a nyomásgyakorlás nem fog megtörni minket, hiszen a magyar szuverenitás nem alku tárgya a nemzetközi politikai porondon.

Kijevi dróton rángatott politika: Zelenszkij elzárta a csapot, hogy Magyar Péternek kampányoljon.