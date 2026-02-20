Szentkirályi Alexandra: A háborúról beszélni nem félelemkeltés, hanem a valóság

Egy olyan kárpátaljai magyar édesanyával készített interjút a Fidesz budapesti elnöke, aki az ukrán kényszersorozások miatt veszítette el a fiát. A 37 éves férfit, aki egyedül ápolta édesanyját, az utcáról vitték el az ukrán sorozótisztek.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta mintegy 100 kárpátaljai magyar vesztette életét a fronton vagy a kényszersorozások következtében. A külgazdasági és külügyminiszter február közepén jelezte: már nem múlik el úgy nap, hogy ne érkezne hír újabb kárpátaljai magyar áldozatról.

A háború borzalmairól most a Kyiv Independent ukrán hírportál rántotta le a leplet. Arról írnak hogy egy, az ukrán seregben harcoló 28 éves brazil zsoldos saját egységének kínzásába halt bele. A lap feltárta, hogy Bruno Gabriel Leal da Silva alakulatában bevett gyakorlat volt a kínzás, amelyek között szerepelt az égetés, a verés, a vízbe fojtás, sőt faeszközökkel történő szexuális bántalmazás is.

Szentkirályi Alexandra álságosnak és kétszínűnek tartja, hogy a magyar baloldal nem akar beszélni a háború fájdalmas oldaláról. A kormánypártok budapesti frakciójának vezetője hangsúlyozta: mindenki, aki azt állítja, hogy a háború veszélye nincs benne a jelenlegi, nagyon bizonytalan geopolitikai helyzetben, az átveri a magyar embereket.