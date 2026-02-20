Curtis, Kollányi Zsuzsi és Csőre Gábor Harsányi Levente kanapéján szombat este

A szombat esti Harsány adása garantáltan lerobbantja a képernyőt, ahol a vendégek között ott lesz a szókimondó Curtis, a zseniális Csőre Gábor, és terítékre kerül a focivilágot megosztó Vinicius Jr. botránya is. Ebben a stúdióban nincs tabu és nincs csend, csak a legdurvább váratlan pillanatok és olyan őszinte sztorik, amiket máshol biztosan nem hallani. Olyan ez a kanapé, mint egy jól irányzott gyomros: egyszerre fáj az igazságtól és ráz meg a nevetéstől. Miközben a liberális érzékenység vékony jegén táncolunk a brazil focista esete kapcsán, Csőre Gabi egy cápák között úszó kisfiú drámájával ránt vissza minket a földre. Curtis és Levi barátsága pedig garantálja, hogy a spontaneitás ne csak duma legyen, hanem kőkemény valóság. Itt nem kellenek forgatókönyvek, mert a vendégek egyszerűen „ráülnek a flóra” és hagyják, hogy a víz vigye a beszélgetést a legmélyebb és legviccesebb bugyrokba.