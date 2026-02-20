Békéscsabán rendezik a következő Háborúellenes Gyűlést

Óriási nyomás lesz rajtunk a tekintetben, hogy mi is menjünk a háborúba.

- jelentette ki Orbán Viktor a két héttel ezelőtti, szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök hozzátette, egyszer elég igent mondani Brüsszelnek, és onnantól kezdve semmilyen ügyben nem lehet érvényesíteni a nemzeti érdekeket, beleértve a háborút is.

A Digitális Polgári Körök újabb Háborúellenes Gyűlést szerveznek, ezúttal Békéscsabán. A rendezvényen ismét felszólal a miniszterelnök, aki a nézők kérdéseire is válaszolni fog.

A Hír TV-t a helyszínről Adorján Kira tudósítja majd. A Hír TV online felületein exkluzív tartalmak is várják majd a nézőket. Az élő közvetítés 10:30-kor kezdődik, amelyet a csatorna közösségi média oldalain is figyelemmel kísérhetnek majd. Orbán Viktor beszédét ezúttal M. Dobos Marianne és vendégei fogják elemezni.