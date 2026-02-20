Kiszivárgott hangfelvételeken a Momentum vezette Zugló újabb botránya

Budapest XIV. kerülete az elmúlt évtizedben a baloldali vezetések alatt a korrupció gyanújától hangosak. Karácsony Gergely elmenekült Zuglóból, az őt követő Horváth Csabát pedig egy új jelölt, Rózsa András váltotta le.

A Célpont birtokába jutott legfrissebb hangfelvételek súlyos visszaélésekre világítanak rá a Rózsa által kinevezett Jankura Tamás vezette Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-nél. A felvételeken önkormányzati dolgozók beszélnek költségvetési csalásról, hűtlen kezelésről és lopásról. A gyanú szerint Jankura a saját sógorát alkalmazta, aki be nem járt munkáért napi 90 ezer forintot fizetett ki magának, miközben a kerületben kiszáradtak a fák. Emellett fiktív számlázásokra (például üzemanyag-elszámolás még be nem szerzett gépekre), eltűnt eszközökre és túlárazott, 37 millióra duzzadt rendezvényköltségekre derült fény.

A legsúlyosabb állítás, hogy a polgármestert, Rózsa Andrást már tájékoztatták ezekről a visszaélésekről, ő azonban – saját korábbi ígéreteivel ellentétben – nem tett feljelentést, vélhetően a közelgő választások és a politikai presztízs miatt.