A brüsszeli bürokraták végre felébredtek a mélyálomból, miután Kijev gátlástalan zsarolása már az európai energiabiztonságot is közvetlenül veszélyezteti. Az olajszállítás akadozása miatt koordinációs ülést hívtak össze, miközben az ukrán fél abszurd módon tart igényt arra az energiára, amit ő maga fojtott el. Magyarország azonban nem vár a csodára: miközben a repülőtér épül, a Tisza Párt trükkjeit is leleplezzük.
A nemzetközi színtéren elszabadult az abszurditás, hiszen az olajszállítás leállítása után Kijev most Brüsszelben követeli a jussát a semmiből. Olyan ez, mint a haragos szomszéd, aki dühében elvágja a kerti gumitömlőt, majd tíz perc múlva átjön reklamálni, hogy miért nem folyik a víz az ő vödrébe is. A Barátság vezeték sorsa körül kialakult káoszban a Tisza Párt is gyanúsan hallgat, sőt, már az ukrán elemzők szerint is durván manipulálják a közvélemény-kutatásokat, hogy elfedjék a népszerűségvesztésüket. Miközben a baloldal trükközik, a nemzeti kormány építkezik: letették az alapkövet a ferihegyi 3. terminál helyén, így hazánk kapuja hamarosan méltó lesz a magyar büszkeséghez. Hiába próbálják a Barátság vezeték elzárásával és manipulált adatokkal térdre kényszeríteni a magyarokat, mi a ferihegyi építkezés és a biztos energiaellátás útján járunk