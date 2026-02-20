A nemzetközi színtéren elszabadult az abszurditás, hiszen az olajszállítás leállítása után Kijev most Brüsszelben követeli a jussát a semmiből. Olyan ez, mint a haragos szomszéd, aki dühében elvágja a kerti gumitömlőt, majd tíz perc múlva átjön reklamálni, hogy miért nem folyik a víz az ő vödrébe is. A Barátság vezeték sorsa körül kialakult káoszban a Tisza Párt is gyanúsan hallgat, sőt, már az ukrán elemzők szerint is durván manipulálják a közvélemény-kutatásokat, hogy elfedjék a népszerűségvesztésüket. Miközben a baloldal trükközik, a nemzeti kormány építkezik: letették az alapkövet a ferihegyi 3. terminál helyén, így hazánk kapuja hamarosan méltó lesz a magyar büszkeséghez. Hiába próbálják a Barátság vezeték elzárásával és manipulált adatokkal térdre kényszeríteni a magyarokat, mi a ferihegyi építkezés és a biztos energiaellátás útján járunk