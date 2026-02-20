Célpontban az erotika és a közüggyé lett botránybuli

Valamivel több mint egy hete egy sejtelmes fotó jelent meg egy Radnai Márk nevű honlapon, a coming soon, vagyis hamarosan érkezik felirattal. A honlap egy fotót közölt, ami egy feltúrt ágyat mutat. Már ebből arra lehetett következtetni, hogy pikáns dolog bújik meg a háttérben. Az ágy mellett az éjjeli szekrényen pedig egy tálcán valamilyen por látszódik. Majd a honlap frissült és egy 2024. augusztusi dátum jelent meg. Videót nem tartalmazott, de olyan érzése van az embernek, mintha kiugrasztották volna a nyulat a bokorból. Magyar Péter ugyanis mintha csak találva érezte volna magát, egyszer csak a semmiből egy hatperces videóval állt elő a Facebookon.

Szóval, valami betalálhatott, ugyanis a politikus szokásához híven magyarázkodásba kezdett, a kormányra mutogatott és kamuról beszélt. Majd miután kamuról beszélt, a következő mondataiban beismert egy két dolgot arról az időpontról, ami a radnais honlapon szerepel. Most akkor kamu, vagy nem kamu? Valóban magánügy, ha egy miniszterelnök-jelölt kábítószeres szobában a zsarolójával folytat intim viszonyt, amit lehetséges, hogy felvettek? És vajon tudja-e zsarolni ezek után egy külföldi titkosszolgálat a politikust?