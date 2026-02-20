Csercsa Balázs elárulta, szerinte ki válthatja Magyar Pétert

Kapitány István egy nagy múltú vezető, és egy sokkal higgadtabb személyiség Magyar Péternél. Ezért sokan jogosan gondolhatják azt, hogy ő esetlegesen egy sikeresebb miniszterelnök-jelölt lehetne a Tiszában, mint Magyar Péter. A szórakozási szokása miatt pedig sok Tisza szimpatizánsban is visszatetszést keltett Magyar Péter drogos bulija