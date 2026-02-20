NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Csercsa Balázs elárulta, szerinte ki válthatja Magyar Pétert

Meglepetést és meghasonlást okozott a Tisza Párt szimpatizánsai közt az interneten megjelenő szoba képe - erről beszélt a Kossuth rádióban a párt korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője. Csercsa Balázs szerint már a vezércsere gondolata is megfogalmazódott.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
A HírTV által megkérdezett tiszások nem gondolják azt, hogy a botrány következményeképpen vezércserét kellene végrehajtani a pártban. A Tiszának hátat fordító egykori egyházügyi munkacsoport vezető azonban arról beszélt: sokkban megfogalmazódott már ez a forgatókönyv.

Kapitány István egy nagy múltú vezető, és egy sokkal higgadtabb személyiség Magyar Péternél. Ezért sokan jogosan gondolhatják azt, hogy ő esetlegesen egy sikeresebb miniszterelnök-jelölt lehetne a Tiszában, mint Magyar Péter. A szórakozási szokása miatt pedig sok Tisza szimpatizánsban is visszatetszést keltett Magyar Péter drogos bulija

- mondta Csercsa Balázs.
 

