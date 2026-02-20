A közösségi média mocska árasztja el a hírfolyamokat, ahol a Facebook ál-valósága próbálja elnyomni a nemzeti érdekeket. Szentkirályi Alexandra, Déri Stefi és Futó Boglárka adásában világosan kirajzolódott: a közbeszéd megromlása nem véletlen folyamat, hiszen a patrióta véleményeket gyalázzák a legdurvább és legprimitívebb hangnemben. Ez az ellenzéki gyűlölet egyértelműen a valódi teljesítmény hiánya miatt lángolt fel az online térben. Olyan ez, mint amikor a rossz diák nem készült a vizsgára, ezért az asztal alatt rugdossa a színjeleseket, remélve, hogy a zaj elnyomja a saját tudatlanságát. A képernyőn látható hármas nem csupán esztétikailag emeli az adás fényét, hanem a magyar közbeszéd ritka ékkövei: ott, ahol mások ordítanak, ők érvelnek; ahol mások sárral dobnak, ők intellektuális fölénnyel és stílussal válaszolnak. A baloldal számára a közösségi média uralása mára létkérdéssé vált, hiszen ha kikapcsolnák a gyűlölet-generátort, csak az üresség maradna utánuk.

Három elegáns és éleslátó hölgy, akik nem hagyják, hogy a gyűlölet hangja elnyomja a valóságot a Péntek 8-ban.