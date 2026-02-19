Sorsdöntő bejelentés rázta meg a világot

A világ sorsa új irányt vett, hiszen a Béketanács első ülésén hazánk legmagasabb szinten képviselteti magát az egész Európai Unióból. Orbán Viktor rávilágított: hazánk egy olyan nemzet, amely már négy éve egy brutális háború szomszédságában él. A kormányfő szerint ez a vérontás ki sem tört volna, ha Donald Trump marad az amerikai elnök. A régi nemzetközi szervezetek nem tudták megőrizni a stabilitást, ezért teljesen új utakra van szükség. Hatalmas büszkeség, hogy Magyarország az alapító tagok között foglal helyet ebben a kiváló társaságban.