Nagy Ervin szerint egy generációnak ki kell halnia ahhoz, hogy változás történjen Magyarországon

Nagy Ervin egy hangfelvételen arról beszélt, hogy egy generációnak ,,ki kell halnia” ahhoz, hogy politikai változás történjen Magyarországon. Rétvári Bence szerint jó érzésű ember ilyet soha sem mondana.

Pénteken a Mandiner hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, melyen Nagy Ervin egy generáció kihalásáról értekezett. Mindezt úgy, hogy a 2026-os választásokon a Tisza Párt színeiben indul országgyűlési képviselőjelöltként.