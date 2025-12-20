Nagy Ervin szerint egy generációnak ki kell halnia ahhoz, hogy változás történjen Magyarországon

A Tisza Párt az idősek generációjára ellenségként tekint. Így reagált a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tisza párt képviselőjelöltjének kijelentésére reagálva.
Nagy Ervin egy hangfelvételen arról beszélt, hogy egy generációnak ,,ki kell halnia” ahhoz, hogy politikai változás történjen Magyarországon. Rétvári Bence szerint jó érzésű ember ilyet soha sem mondana.
Pénteken a Mandiner hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, melyen Nagy Ervin egy generáció kihalásáról értekezett. Mindezt úgy, hogy a 2026-os választásokon a Tisza Párt színeiben indul országgyűlési képviselőjelöltként.