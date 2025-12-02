Nem kérünk a háborúból és a Tisza-megszorításból

Aki azt hitte, hogy a fővárosiak vevők a háborús uszításra és a megszorításokra, az nagyot tévedett. A kormány legújabb videója és a határidő meghosszabbítása is jelzi: a tét nem kicsi. Hidvéghi Balázs rámutatott, hogy a kiszivárgott Tisza-terv valójában egy brutális pénzszivattyú, ami ellen vasárnapig még mindenki felemelheti a szavát.