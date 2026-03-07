NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Hátrányos helyzetből a katedrára

A műsorvezető Dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos, neveléstudományi kutató vendége Godó Katalin, a Debreceni Egyetem vendégoktatója volt.

A Tanösvény szombati adásának témája az esélyteremtés volt. Nagyon fontos, hogy országszerte minden gyermek hozzáférjen az oktatáshoz, és legyen lehetősége akár a csillagos eget is elérni. Hátrányos helyzetből a katedrára címmel egy inspiráló történetet ismerhetnek meg nézőink a műsorunkban, a kitartásról, esélyteremtésről és a magyar oktatásban rejlő lehetőségekről. 

 

