A Tanösvény szombati adásának témája az esélyteremtés volt. Nagyon fontos, hogy országszerte minden gyermek hozzáférjen az oktatáshoz, és legyen lehetősége akár a csillagos eget is elérni. Hátrányos helyzetből a katedrára címmel egy inspiráló történetet ismerhetnek meg nézőink a műsorunkban, a kitartásról, esélyteremtésről és a magyar oktatásban rejlő lehetőségekről.