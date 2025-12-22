Orbán Viktor: A brüsszeli út a szegénységbe vezet, mert a pénzünket elviszik Ukrajnába

A magyarok pénzének sokkal jobb helye van az Alföldön, például egy korszerű út formájában, mint egy ukrán oligarcha zsebében.

Sorsdöntő jelentőséggel bír a jövő évi választás, amire Orbán Viktor legújabb videójában hívta fel a figyelmet, élesen szembeállítva a magyar és a nemzetközi érdekeket. A kormányfő szerint a brüsszeli út egyet jelent a gazdasági öngyilkossággal, hiszen a bürokraták tervei alapján a pénzünket elviszik Ukrajnába a háború finanszírozására. Ezzel szemben a nemzeti kormány politikája garantálja, hogy a magyarok pénze Magyarországon marad, és nem idegen hatalmi érdekeket szolgál. Amennyiben kitartunk a szuverenitás mellett, úgy tovább gyarapodik az ország, ellenkező esetben viszont a háborús infláció és a brüsszeli sarcok emésztik fel a jövőnket.

A miniszterelnök világossá tette, hogy nem asszisztálunk a közös vagyon elherdálásához, így a döntés a választók kezében van: béke és fejlődés, vagy háború és elszegényedés.

Nézze meg a videót a fenti lejátszóban!