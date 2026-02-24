Az euromajdani események is tettek egy lapáttal a feszültségre - negyedik éve tombol a háború

Hogy pontosan mikor és hogyan kezdődött a ma is dúló orosz-ukrán háború, arról sokat vitatkoznak még a szakértők is. Egy biztos a 2014-es euromajdani ukrán forradalom és annak utóhatásai megágyaztak annak a konfliktusnak, amelyben immáron négy éve megállás nélkül ropognak a fegyverek.
Fegyverropogás, tüzérségi lövedékek sivítás, rakéták és drónok az égen. Immáron négy éve a mindennapok része ez az orosz-ukrán konfliktusban. 2022. február 24. hajnalban, több mint 100 ezer orosz katona lépte át az ukrán határt, hogy az általuk különleges katonai hadműveletnek nevezett akcióban elmozdítsák az ukrán kormányt és lefegyverezzék a hadsereget.