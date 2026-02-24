Az euromajdani események is tettek egy lapáttal a feszültségre - negyedik éve tombol a háború

Hogy pontosan mikor és hogyan kezdődött a ma is dúló orosz-ukrán háború, arról sokat vitatkoznak még a szakértők is. Egy biztos a 2014-es euromajdani ukrán forradalom és annak utóhatásai megágyaztak annak a konfliktusnak, amelyben immáron négy éve megállás nélkül ropognak a fegyverek.