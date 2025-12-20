NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz, akkor van háború

Orbán Viktor miniszterelnök a hosszúra nyúlt brüsszeli egyeztetések után érkezett haza, és Lázár János meghívására lépett színpadra az idei év utolsó Lázárinfóján.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Orbán Viktor: Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok

Az színpadra lépő Orbán Viktor "kifogásolta", hogy csupán egy percet kapott Lázár Jánostól a közönség soraiből érkező kérdések megválaszolására. Ezt követően azt mondta:

Ha nincs Fidesz, akkor van háború. Ha nincs Fidesz, akkor vannak migránsok. Ha nincs Fidesz, akkor hiányozna több százezer főnyi munkaerő a piacról. Ha nincs Fidesz – nincs parti” 

– jelentette ki a miniszterelnök.

 

