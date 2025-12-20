Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz, akkor van háború

Orbán Viktor miniszterelnök a hosszúra nyúlt brüsszeli egyeztetések után érkezett haza, és Lázár János meghívására lépett színpadra az idei év utolsó Lázárinfóján.
Az színpadra lépő Orbán Viktor "kifogásolta", hogy csupán egy percet kapott Lázár Jánostól a közönség soraiből érkező kérdések megválaszolására. Ezt követően azt mondta:
Ha nincs Fidesz, akkor van háború. Ha nincs Fidesz, akkor vannak migránsok. Ha nincs Fidesz, akkor hiányozna több százezer főnyi munkaerő a piacról. Ha nincs Fidesz – nincs parti”
– jelentette ki a miniszterelnök.