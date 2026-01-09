A hajléktalan-ellátórendszerben jelenleg is vannak szabad helyek

Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, BM: "Egyre szeretném felhívni a figyelmet: hogy rendkívüli hideg fog jönni a mai éjszakától, előreláthatólag -15, helyenként mínusz 20 fok is lehet. Ez önmagában is életveszélyes tud lenni, ezért nagyon fontos, hogyha bárki bajba jutott, nehézségekkel küzdő, láthatólag segítségre szoruló honfitársunkat látja az utcán, akkor tegye meg, legyen az az ő felelőssége is, hogy értesíti erről a megfelelő embereket. Az értesítés módja vagy a 112-es, mindenki által ismert segélyhívó számon jelezze, vagy a hajléktana diszpécser szolgálaton keresztül."