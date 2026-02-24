Váratlan látogatás: Orbán Viktor személyesen gyűjtötte az aláírásokat egy családnál

A választás 2026 rajtja egyértelmű üzenetet küldött: a Fidesz nem a virtuális térben, hanem a valóságban vívja meg a csatáit. Orbán Viktor személyes részvétele az ajánlásgyűjtés folyamatában sokkolta az ellenzéket, hiszen a miniszterelnök váratlanul bekopogtatott egy családhoz, ahol a közvetlen hangvétel és a közös cél azonnal aláírást ért. Ez az a kemény meló, amivel a nemzeti oldal szombat óta tarol az utcákon, és ami miatt Magyar Péter és a Tisza bűvészmutatványait hamarabb utolérte az igazság, mint a sánta kutyát.

Olyan ez a helyzet, mint a szorgalmas hangya és a hangoskodó tücsök meséje: amíg az egyik a kameráknak pózol és a számokkal trükközik, a másik csendben beveti a földet, hogy az aratásnál már ne legyen kérdés a győzelem. A magyarok tudják, hogy a biztonságot nem lájkokban, hanem tettekben mérik, és aki a konyhaasztalnál is képes szót érteni a választóval, az a nemzetközi parketten is megvédi a hazáját.