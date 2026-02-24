Hidvéghi Balázs elárulta, hogyan akarnak bábkormányt ültetni a nyakunkba

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Hidvéghi Balázs rávilágított, hogy a Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum célja nem más, mint térdre kényszeríteni Magyarországot. Míg az ukránok Brüsszel bátorítására elzárták a Barátság kőolajvezeték csapjait, a Tisza Párt gátlástalanul asszisztál ehhez a nemzeti érdekek elleni támadáshoz. A cél egyértelmű: eltakarítani az útból a békepárti nemzeti kormány erejét, hogy egy engedelmes bábkormány rángassa bele hazánkat a pusztító konfliktusba. A háborúpártiak nem elégszenek meg a szavakkal, már az energiaellátásunk veszélyeztetése is a repertoárjuk része, ami közvetlen támadás minden magyar család pénztárcája ellen. Éppen ezért eljött a cselekvés ideje, és a nemzeti petíció aláírása az a pajzs, amellyel megvédhetjük békénket.