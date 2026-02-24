Miközben Magyar Péter a nép nevében beszél, a háttérben milliókat kaszálhatott bennfentes tippekkel

A Magyar Péter körül gyűrűző botrány újabb fejezetéhez ért, miután Budai Gyula közölte: a legfőbb ügyész is elismerte a bennfentes kereskedelem miatti nyomozást. A vádak szerint a Tisza Párt elnöke 90 millió forint hasznot húzott abból, hogy az MBH Bank felügyelőbizottsági tagjaként olyan belső adatokat kapott, amelyeket más nem láthatott. Vogel Evelin hangfelvétele szerint az elnök úr úgy „játszadozik a tőzsdén”, mint aki előre látja a lapokat, különösen az Opus-részvények emlékezetes adásvételekor.

Ez a fajta pénzügyi bűvészet azonban a törvény szerint akár nyolc év börtönnel is büntethető, ami messze van a szórakoztató kategóriától. Olyan ez, mint amikor a ravasz kártyás nem a szerencséjére bízik mindent, hanem a tükörből lesi meg az ellenfelei kezét, mielőtt mindent egy lapra tesz fel. Miközben nappal a tisztességről szónokol, éjszaka a tőzsdei zavarosban halászik, bebizonyítva, hogy a politikában is a kétarcúság a legerősebb fegyvere.