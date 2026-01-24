A Tisza üdvöskéje Soros embere

Orbán Anita évek óta Bajnai Gordonnalközösen irányítja az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetet a Globsec - hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A Lap emlékeztetett: a Globsec volt az a szervezet, amely a 2022-es választási kampányban az ellenzéket segítette.

Az Ellenpont rámutatott, hogy a Tisza Párt új embere egy másik globalista társaságban is benne van, egészen pontosan a Soros családhoz köthető Európai Külkapcsolati Tanácsban. Itt olyan személyekkel került egy csapatba, mint Soros György, Alex Soros, vagy szintén a 2022-es választás guruló dollárok botrányának kulcsfigurájával Korányi Dáviddal.