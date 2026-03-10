Világháborús bombát találtak Dél-Budán: Kedd este megkezdődik az érintett terület kiürítése

Világháborús robbanótest került elő Dél-Budán, emiatt a tűzszerészek a terület biztonságos lezárását és kiürítését rendelték el. A rendőrség kedd este 20 órától kétszáz méteres sugarú körben biztosítja a helyszínt, ahol a szakemberek megkezdik a bomba hatástalanítását. A lakóknak a művelet idejére el kell hagyniuk otthonaikat, a környéken pedig közlekedési korlátozásokra kell számítani.
Dél-Budán világháborús bomba miatt rendeltek el tűzszerészműveletet. A rendőrség este nyolc órától lezárja és kiüríti a robbanótest környékét, összesen egy kétszáz méter sugarú körben. Az érintett lakosságnak el kell hagynia a veszélyeztetett területet, amíg a szakemberek hatástalanítják a szerkezetet. A hatóságok kérik a lakók maradéktalan együttműködését a biztonság érdekében. A művelet idejére a közlekedési korlátozások elkerülhetetlenek.