Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovénia összeköti a földgázszállítási rendszerét

Szijjártó Péter: "Elfogadhatatlan az az európai törekvés Brüsszelből, amely az energiavezetékek elzárását szorgalmazza illetve energiavezetékek elzárását támogatja. Nem elzárni kell az energiavezetékeket, hanem újakat kell építeni. Az energiapolitika az a nemzeti szuverenitás hatáskörébe tartozik, ezért mi soha nem fogjuk elfogadni, hogyha kívülről akarnák megmondani nekünk, hogy mit lehet, meg mit nem az energiapolitika terén."