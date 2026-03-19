Gulyás Gergely szerint a megoldás az, hogy le kell törni az ukrán olajblokádot

Gulyás Gergely: "A megoldás az az, hogy le kell törni az ukrán olajblokádot, látható, hogy Brüsszelre ebben nem számíthatunk, mert Brüsszel nem fog Magyarországnak segíteni, Brüsszel nem segít abban, hogy Ukrajna az európai uniós társulási szerződésben való kötelezettségét teljesítse, ezért magunkért kell kiállni. És csak azt tudjuk világossá tenni, hogy Magyarország semmilyen Ukrajnát támogató döntést nem fog elfogadni, mindaddig amíg a Barátság-kőolajvezetéken nem érkezni kőolaj. Emellett pedig a tartalékok előbb ismertetett mértékéből is látszik, hogy Magyarország minden szükséges óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy amíg ez a helyzet fennáll, Zelenszkij elnök zárva tartja a Barátság-kőolajvezetéket, addig se legyen Magyarországon semmilyen ellátási probléma."