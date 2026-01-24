NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza holdudvara olyan narratívát épít, amely hosszú távon Magyarország politikai túlélését szolgálhatja.

Komment extra adásában szó esett arról, hogy az Alapjogokért Központ szerint a Tisza holdudvara olyan narratívát épít, amely hosszú távon Magyarország politikai túlélését szolgálhatja. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy a DK és a Tisza képviselői Brüsszelben számos alkalommal együtt szavaznak, ami kérdéseket vet fel az ellenzéki erőviszonyok és együttműködések kapcsán. Emellett szóba került az ukrán elnök nyilatkozata is, aki elégtelennek tartja az Ukrajnának juttatott nyugati támogatásokat, tovább növelve a nemzetközi politikai feszültséget.

Vendégeink: 

  • Kóczián Péter 
  • Szűcs Gábor az Alapjogokért Központ elemzője, a Megafon véleményvezére 
  • Erdélyi Rezső Krisztián a Nézőpont Intézet vezető elemzője 
  • Hegyi Gyula volt európai parlamenti képviselő

 

 

 

