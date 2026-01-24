Az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat

Komment extra adásában szó esett arról, hogy az Alapjogokért Központ szerint a Tisza holdudvara olyan narratívát épít, amely hosszú távon Magyarország politikai túlélését szolgálhatja. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy a DK és a Tisza képviselői Brüsszelben számos alkalommal együtt szavaznak, ami kérdéseket vet fel az ellenzéki erőviszonyok és együttműködések kapcsán. Emellett szóba került az ukrán elnök nyilatkozata is, aki elégtelennek tartja az Ukrajnának juttatott nyugati támogatásokat, tovább növelve a nemzetközi politikai feszültséget.

Vendégeink: