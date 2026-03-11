Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot a hazánkban lekapcsolt pénzszállítmányról. A Paláver Hangoló műsorában elhangzottak szerint egy befolyásos kijevi véleményvezér megerősítette a gyanút: a lefoglalt vagyon a háborús elit korrupciós bevétele lehet. A hűvös tények egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy az országon áthaladó vagyon a nemzetközi fegyverüzletek feketepiaci ágához köthető.
A Hír.FM adásában elhangzott, hogy egy ukrán sztárvlogger szerint a nemrég lebukott aranykonvoj egyértelműen korrupciós pénzeket rejtett. Ez az állítás hatalmas botrányt okozott Kijevben, hiszen a nyugati fegyverszállítmányok feketepiaci ára is ott lapulhatott azokban a bizonyos páncélautókban. A gátlástalan vagyonkimenekítés megállítása miatt hamarosan egy tényfeltáró bizottság Ukrajnába indulását is sürgetik, hogy kiderüljön az igazság a háborús elit elképesztő mértékű gazdagodásáról.