Kéri László szerint agymosottak azok, akik egyetértenek a kormány Ukrajna politikájával

Kéri László: ,,Elfogadja, ugyan, hogy hát Ukrajnának is a helye van itt, de majd hosszabb, meg minden, ilyen köztes állapotot akar, hogy ne nagyon hergelje fel az országnak az agymosott részét, tehát amelyiket már sikerült ukrán ellenessé tenni, nem szeretné...agymosott? Bocsáss meg, ez a szó megütötte a fülemet, agymosott? Igen. Aha, jó. Mert akik szerintem elhiszik ezt, hogy Ukrajna nekik az elsőszámú ellenfelünk ma Magyarországon, és az erre épített napi politikát, én azt sajnos bármennyire is dehonesztáló ez a kifejezés, én azt agymosottnak gondolom."