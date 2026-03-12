Puskaporos hordón a világpiac – itt a válasz, hogy mikor érheti el a kőolaj ára a 170 dollárt

A Hormuzi-szoros körüli feszültség és a dróncsapások miatti kitermelés-kiesés beláthatatlan gazdasági következményekkel járhat – figyelmeztetett Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a HírTV Láncreakció című műsorában.
A szakértő egy mesterséges intelligencia alapú trendelemzésre hivatkozva rámutatott:
ha a válság elhúzódik, a kőolaj hordónkénti ára akár a 170 dolláros szintet is megközelítheti.
Ez a drágulás egy globális dominóeffektust indíthat el: az energiaárak emelkedése a műtrágyagyártáson keresztül közvetlenül beépül az élelmiszerárakba, ami újabb inflációs nyomást gyakorolhat az európai és a hazai piacokra egyaránt.
A teljes adás IDE kattintva megtekinthető.