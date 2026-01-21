Édes mindennapok

A cukor mondhatni a világ egyik mozgatórugója. Az édes alapanyagot a legtöbb helyen egészségtelennek tartják, Afrikában azonban nem csak megélhetést ad, hanem a helyi közösséget is ellátja munkával- ők azt tartják, a nádcukor rendkívül egészséges. A cukorfőzetből készülő pogácsa készítésének mesterei nemzedékek óta ebből élnek.