Egy Tisza-kormánnyal minden magyar fiatal veszélybe kerülhet

Elismerte Kéri László, hogy jelentős hátrány Magyar Péternek, ha állást foglal az orosz-ukrán háborúban. A baloldali politológust korábban Radnai Márk, a párt alelnöke nevezte az első tiszásnak. Kéri László a Tisza sziget egyik találkozóján azt is bevallotta, hogy egy kormányváltás esetén Magyarország nem fog tudni kimaradni a háborúból.

Pár nappal ezelőtt a Tisza Párt alelnöke pedig arról írt közösségi oldalán, hogy óriási lehetőségeket lát Ukrajna újjáépítésében. Tarr Zoltán szerint ha Magyarország célzottan bekapcsolódik ilyen projektekbe, az elősegítheti a gazdasági növekedést.

Ruszin-Szendi Romulusz pedig már egyenesen arról beszélt, hogy a kötelező besorozás bármikor visszatérhet. Egy másik alkalommal arról is nyilatkozott, hogy ha szükséges, akkor akárkit berántanak.

De a Tisza párt EP-képviselői az Európai Parlamentben sem titkolták, hogy kiállnak Ukrajna mellett: az orosz-ukrán háború ezredik napján ukrán zászlós pólóban ültek be az ülésre.