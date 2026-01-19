Egy Tisza-kormánnyal minden magyar fiatal veszélybe kerülhet

Magyar Péter legveszélyesebb hazugsága, hogy nem támogatja Európa háborús terveit, és Ukrajna uniós csatlakozását - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs azt mondta, brüsszeli parancsra Magyar Péternek igenis támogatnia kell, hogy elküldjék a magyar családok pénzét Ukrajnába. Közben az első tiszás, Kéri László is elismerte, hogy Magyar Péter nem tudja kihúzni magát az alól, hogy állást foglaljon az ukrán kérdésben.
Elismerte Kéri László, hogy jelentős hátrány Magyar Péternek, ha állást foglal az orosz-ukrán háborúban. A baloldali politológust korábban Radnai Márk, a párt alelnöke nevezte az első tiszásnak. Kéri László a Tisza sziget egyik találkozóján azt is bevallotta, hogy egy kormányváltás esetén Magyarország nem fog tudni kimaradni a háborúból.
Pár nappal ezelőtt a Tisza Párt alelnöke pedig arról írt közösségi oldalán, hogy óriási lehetőségeket lát Ukrajna újjáépítésében. Tarr Zoltán szerint ha Magyarország célzottan bekapcsolódik ilyen projektekbe, az elősegítheti a gazdasági növekedést.
Ruszin-Szendi Romulusz pedig már egyenesen arról beszélt, hogy a kötelező besorozás bármikor visszatérhet. Egy másik alkalommal arról is nyilatkozott, hogy ha szükséges, akkor akárkit berántanak.
De a Tisza párt EP-képviselői az Európai Parlamentben sem titkolták, hogy kiállnak Ukrajna mellett: az orosz-ukrán háború ezredik napján ukrán zászlós pólóban ültek be az ülésre.