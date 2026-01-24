NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Elnézést kért a magyar cigányságtól Lázár János

Elnézést kért a magyar cigányságtól Lázár János a balatonalmádi kijelentésért.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Elnézést kért a magyar cigányságtól Lázár János a balatonalmádi kijelentésért. Az építési és közlekedési miniszter a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán elmondta: minden munkást és munkát meg kell becsülni, az ország tartalékát pedig a magyarországi cigányok jelentik. 

A tárcavezető hangsúlyozta: mindig a cigányokért és sohasem ellenük dolgozott. Lázár János a rendezvényen külön köszöntötte a cigány magyar honfitársakat. Azt mondta: köszönjük, hogy az ő segítségükkel is Magyarország jobb ország, mint volt.

 

