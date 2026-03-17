Négy perc az élet: Megnéztük, mi történik a magyar légimentők pilótafülkéjében

A légimentők mindennapjai egy olyan világba kalauzolnak el minket, ahol az életmentés nem csupán hivatás, hanem precíziós művészet. A helikopteres mentés során a háromfős legénység – orvos, pilóta és paramedikus – számára a riasztástól számítva csupán négy perc áll rendelkezésre a felszálláshoz. Ebben a feszített tempóban minden másodperc számít, hiszen a sürgősségi ellátás színvonala ilyenkor közvetlenül a túlélést jelenti a betegek számára.

Az égből érkező segítség stratégiája szerint a sárga angyalok a levegőben az ország hét bázisáról indulva bárhová odaérnek, legyen szó autópályáról vagy egy gyártelep szűk udvaráról. A budaörsi központból koordinált egységek reggeli rutinja olyan szigorú, mint egy űrmisszióé: az utolsó ampulláig mindent ellenőriznek, mert a helyszínen már nincs helye a keresgélésnek, csak a profizmusnak. Legyen szó sztrókról vagy balesetről, ők az újszülöttől a szépkorig mindenkiért harcolnak.