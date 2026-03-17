Tóth Máté a Barátság vezeték körüli támadásokról és a magyar olajellátás jövőjéről

Az energiaellátás biztonsága és a nemzeti szuverenitás ma már nem csupán elméleti kérdés, hanem a hétköznapi túlélésünk záloga a geopolitikai viharban. A Barátság kőolajvezeték ellen intézett dróntámadások és a stratégiai készletek felszabadítása világossá teszi, hogy az orosz kőolaj leválás erőltetett tempója valójában egy veszélyes gazdasági kísérlet a magyar családok kárára. Az üzemanyagár esetleges ezer forint fölé szökése mögött gyakran a globális tőkeérdek és a brüsszeli bürokrácia szándékos vaksága áll, amely inkább hisz a "körömvirágkrémes" horvát ígéreteknek, mint a fizikai valóságnak.