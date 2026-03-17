Orbán Viktor szerint olajblokád alá vették Magyarországot

Orbán Viktor: "Bele akarnak bennünket kényszeríteni egy olyan gazdasági helyzetbe, amelynek az árát végül önöknek, nekünk együtt kell megfizetnünk. Olajblokád alá vették Magyarországot, nincs joga Zelenszkijnek és az ukránoknak, hogy olajblokád alá vegyék Magyarországot. Ma éppen ezt javasolták az Európai Unióban, hogy engedjük meg, adjuk meg a pénzt Brüsszelben, szavazzuk meg, amit az ukránok kértek és majd másfél hónap múlva megindítják a vezetéket. ((fújjolás)) Valami ilyesmit mondtam én is. A helyzet világos, ha van olaj van pénz, ha nincs olaj nincs pénz."