Orbán Viktor Egerben: A Dobó téren hirdetett győzelmet a miniszterelnök

Az országjárás egri állomásán Orbán Viktor rámutatott: a nemzeti szuverenitás alapja a becsülettel elvégzett magyar munka, nem pedig a külföldi érdekek kiszolgálása. A miniszterelnök szerint a munkaalapú társadalom többre megy egy józan fizikai munkással, mint a munkáját rosszul végző észkombájnokkal, akik a Tisza partján árulnák el a hazát a nyugati tőkének. Leszögezte, hogy nem engedünk az ukrán olajblokád zsarolásának, és nem fogjuk engedni, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó energiáról, még ha az egész ellenzék a feje tetejére áll is. A magyar adófizetők pénze nem Ukrajnába vándorol, hanem a családokhoz, biztosítva a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Az április 12-i választás tétje tehát nem más, mint a nemzeti önrendelkezésünk megőrzése a globális nyomással szemben.