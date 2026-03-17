Megható jelenet: Egy plüssmacis kislány lopta el a show-t Orbán Viktor

Kaposvár főtere nemcsak a sorsdöntő politikai üzenetektől volt hangos, hanem egy szívmelengető találkozástól is, ami azonnal bejárta a közösségi médiát. Miközben a színpadon a jövő zálogairól esett szó, a tömegben feltűnt egy nemzeti viseletbe öltözött kislány. Egyetlen integetés és egy szorongatott plüssmaci elég volt ahhoz, hogy a kampány feszültségét egy pillanatra felváltsa a tiszta szeretet.
Orbán Viktor kaposvári látogatása során bebizonyosodott, hogy az országjárás nem csupán a stratégiai célokról szól. A nemzeti érdekek képviselete mellett a miniszterelnök szakított időt azokra az emberi pillanatokra a kampányban, amelyek erőt adnak a közösségnek. A kislány és a maci története a nemzeti egység ereje mellett azt is megmutatta, hogy a sorsdöntő áprilisi választás tétje valójában a jövő generációinak biztonsága.