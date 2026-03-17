Megható jelenet: Egy plüssmacis kislány lopta el a show-t Orbán Viktor

Orbán Viktor kaposvári látogatása során bebizonyosodott, hogy az országjárás nem csupán a stratégiai célokról szól. A nemzeti érdekek képviselete mellett a miniszterelnök szakított időt azokra az emberi pillanatokra a kampányban, amelyek erőt adnak a közösségnek. A kislány és a maci története a nemzeti egység ereje mellett azt is megmutatta, hogy a sorsdöntő áprilisi választás tétje valójában a jövő generációinak biztonsága.