Gajdics Ottó és Bayer Zsolt öröksége: Déri Stefi és Futó Bogi a képernyőn

A Péntek 8 2003-as indulása óta a jobboldali gondolkodás és a valódi, éles viták origója volt. Most, 2026 elején, amikor a világ forrong és a „begyöpösödött intézmények” csődöt mondanak, nagyobb szükség van a HírTV klasszikus adására, mint valaha. A műsor korábbi periódusaiban olyan óriások formálták a közbeszédet, mint Bayer Zsolt, Gajdics Ottó, Hankiss Ágnes vagy Csermely Péter. Déri Stefi és Futó Bogi párosa nem csupán a képernyőt tölti meg karizmatikus jelenlétével, hanem azzal a mély, szuverén intellektuális munícióval is, amely a mai médiavilágban valódi ritkaságnak számít. Felfegyverkezve érkeznek a megújult stúdió fényei közé, készen arra, hogy a lényegre törő kérdések élességével ne csupán megkarcolják a felszínt, hanem magabiztosan és elegánsan döntsék le a mainstream média által gondosan emelt hazugságfalakat. Szakmai felkészültségük és fiatalos, friss lendületük a legbiztosabb garancia arra, hogy a Péntek 8 klasszikus értékeihez méltó módon, mégis modern élességgel vezessék be a nézőket a közélet legsűrűbb vitáiba. Intelligens és lényeglátó megközelítésükkel végre a tiszta, egyenes beszéd kerül a fókuszba, bebizonyítva, hogy a valódi újságírás ott kezdődik, ahol a steril brüsszeli panelek és a hazug narratívák elvéreznek.